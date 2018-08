Everaldo fica em observação e desfalca Fluminense em jogo contra Cruzeiro

O atacante Everaldo ficará 24 horas em observação e desfalcará o Fluminense no seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, sábado, no Mineirão. O atacante foi substituído nos minutos iniciais da vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, na noite de quarta-feira, por conta de uma pancada na cabeça.

Segundo o departamento médico do Fluminense, Everaldo realizou exames complementares e avaliação neurológica que não detectaram problemas no atacante. Ainda assim, por precaução, o seu retorno às atividades normais com o restante do elenco ocorrerá apenas na semana que vem.

Everaldo, inclusive, ainda está hospitalizado, mas a tendência é de que ele receba alta hospitalar nesta sexta-feira. O susto aconteceu logo no primeiro jogo do atacante como titular no Fluminense.

Na noite de quarta, Everaldo precisou ser substituído durante o primeiro do duelo com o Corinthians, sendo trocado por Matheus Alessandro, que deverá ser mantido na formação titular para o confronto com o Cruzeiro.

O elenco comandado pelo técnico Marcelo Oliveira voltou aos treinos na tarde desta quinta-feira. Os jogadores que atuaram na partida contra o Corinthians realizaram atividade regenerativa na academia. Já os reservas e não relacionados trabalharam contra-ataques e jogadas de finalização.

Com 26 pontos, o Fluminense se manteve está na nona posição. No sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe encara o Cruzeiro, às 21 horas, no Mineirão.