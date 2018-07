Everton vende 49,9% das suas ações a empresário iraniano

A Forbes, revista norte-americana de negócios e economia, lista Moshiri, um empresário iraniano-britânico, com um patrimônio líquido de US $ 1,79 bilhão (aproximadamente R$ 7,15 bilhões), o classificando como o 894º maior bilionário do mundo. Recentemente, ele venceu suas ações do Arsenal para o bilionário russo Alisher Usmanov, um parceiro de negócios.

"Depois de uma exaustiva pesquisa, eu acredito que nós encontramos o parceiro ideal para levar o clube para a frente. Eu conheci Farhad bem ao longo dos últimos 18 meses e seu conhecimento de futebol, recursos financeiros e verdadeiro espírito azul me convenceram e que ele é o homem certo para apoiar o Everton", disse o presidente do clube, Bill Kenwright.

A negociação se dá antes da temporada em que entrará em vigor um novo contrato de TV para os próximos três anos do Campeonato Inglês, com um valor recorde de US$ 8 bilhões (R$ 32 bilhões) para os direitos dentro do país. Com a venda dos direitos internacionais, o valor total deverá superar a marca de US$ 11 bilhões (R$ 44 bilhões).

"Nunca houve uma maior igualdade no Campeonato Inglês do que agora. Bill Kenwright me ensinou o que significa ser um torcedor do Everton e estou ansioso e com entusiasmo para trabalhar com ele para ajudar a levar o sucesso ao Everton", declarou Moshiri, de 60 anos.