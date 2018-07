Evitar a região da Marginal Tietê, recomenda a CET

Embora a CET vá atuar "no sentido de minimizar possíveis impactos no trânsito por conta do trajeto realizado pela comitiva", a principal recomendação é evitar a região da Marginal Tietê, nas proximidades das pontes das Bandeiras e Cruzeiro do Sul. O acesso à zona norte pela praça Campos de Bagatelle e avenida Olavo Fontoura também deve ser evitado. No sentido inverso, o trajeto até a avenida 23 de Maio pela avenida Tiradentes também deverá sofrer os impactos da carreata da vitória corintiana.

Além de acompanhar o percurso do trio elétrico, os agentes de trânsito também poderão fazer bloqueios operacionais pontuais. As indicações das rotas alterativas serão indicadas no momento das intervenções, informa o comunicado da CET.