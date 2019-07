Evo Morales afirma que cidade da Bolívia sediará o Pan de 2027

La Paz - O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou neste sábado, 27, que está confiante de que a edição de 2027 dos Jogos Pan-Americanos aconteça em uma cidade do País, após se reunir com representantes da Panam Sports, em Lima, no Peru.

"Tive uma pequena reunião, com quase toda a direção. Todos apoiam que, em 2027, a sede deva ser a Bolívia", garantiu o chefe de Estado, em entrevista coletiva concedida em Cochabamba, um dia depois do encontro com os dirigentes esportivos.

Morales esteve ontem na capital peruana, também para acompanhar a Cerimônia de Abertura dos Jogos. Na cidade, se reuniu com o chileno Neven Ilic, presidente da Panam Sports.

"Eu diria que está quase aprovado que, em 2027, a sede do Pan-Americano será a Bolívia", garantiu o presidente, garantindo ter sido bem-sucedido na apresentação da capacidade do país de organizar eventos, como nos Jogos Sul-Americanos, realizados no ano passado, em Cochabamba.

Em janeiro deste ano, o ministro dos Esportes, Tito Montaño, revelou que Santa Cruz de la Sierra desejava lançar candidatura para sediar o Pan. Buenos Aires, na Argentina, e Barranquilla, na Colômbia, também já manifestaram interesse em receber o evento em 2027. EFE