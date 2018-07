Ex-astro da NBA Lamar Odom é encontrado inconsciente em bordel

O ex-astro do basquete dos Estados Unidos Lamar Odom foi hospitalizado na terça-feira depois de ter sido encontrado inconsciente em um bordel do Estado norte-americano de Nevada, disseram autoridades da polícia local. Odom, de 35 anos, ex-marido da estrela de reality show Khloe Kardashian, sofreu uma "emergência médica" no Love Ranch, em Crystal, Nevada, cerca de 50 quilômetros a noroeste de Las Vegas, disse à imprensa o gabinete do xerife de Nye County.

Odom foi socorrido no local e preparado para ser levado de helicóptero para um hospital da área de Las Vegas, mas o "tamanho" do jogador tornou impossível transportá-lo de helicóptero, segundo o comunicado. Odom, cuja carreira na NBA incluiu temporadas com o Los Angeles Lakers e o Dallas Mavericks, tem 2,08 metros de altura.

O escritório do xerife informou que uma investigação estava sendo conduzida e não deu mais detalhes sobre a condição de Odom ou o que causou a situação de emergência. O Sunrise Hospital em Las Vegas, onde Odom estava sendo tratado, não deu informações de imediato.

Segundo o site de celebridades TMZ, Odom estava havia dias no bordel e uma mulher o encontrou inconsciente na suíte VIP.

O proprietário do bordel de Nevada, Dennis Hof, disse ao Los Angeles Times que o atleta "queria ficar longe de todos, queria se divertir". Hof declarou ao jornal que sua equipe encontrou Viagra herbal no quarto de Odom.

Odom jogou 14 temporadas na NBA. Kardashian pediu divórcio do jogador em 2013, após quatro anos de casamento.