Ex-atacante Guilherme é anunciado como técnico do Vila Nova Guilherme Alves, conhecido apenas como Guilherme durante a carreira de atacante matador, foi anunciado nesta terça-feira como novo técnico do Vila Nova para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O agora treinador tem apenas 41 anos e será um dos mais novos a atuar nas principais divisões nacionais.