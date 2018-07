Ex-atacante Jardel acompanha treino do time do Brasil O treino da seleção brasileira na tarde desta segunda-feira contou com a presença do ex-atacante Jardel, que fez sucesso com as camisas do Grêmio e do Porto. Ele foi ao Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, mas teve dificuldades para entrar no local, demorando cerca de 40 minutos para ter seu acesso liberado pela CBF.