Ex-atleta indiana nega ser homem e ter estuprado mulher Pinki Pramanik alega estar sendo vítima de uma "grande conspiração" ao negar as acusações de que na realidade é um homem e que teria estuprado uma mulher com quem vivia em West Bengal, na Índia. A ex-atleta, que competia como uma pessoa do sexo feminino, disse que o excesso de hormônio masculino em seu organismo é fruto de drogas ingeridas ao longo da carreira, e negou qualquer tipo de violência contra sua ex-colega de quarto.