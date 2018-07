Ex-atleta olímpica dos EUA confessa que se tornou prostituta

SÃO PAULO A ex-atleta olímpica dos Estados Unidos, Suzy Favor Hamilton, uma das finalistas da prova de 1.500m nos Jogos de Sidney-2000, revelou nesta semana que tinha vida dupla desde dezembro do ano passado, em que era mãe, mulher e dona de casa, mas também acompanhante em Las Vegas, num serviço discreto em que cobrava US$ 600 (R$ 1.200) por programa. Favor tem 44 anos e contou sua história em seu próprio Twitter. Ela também admitiu que o que a fez procurar a prostituição foi um período de depressão porque passou. O primeiro a dar a notícia doi o site norte-americano The Smoking Gun. Na publicação, Favor fazia programas também nas cidades de Houston e Chicago e usava o pseudônimo de “Kelly Lundy”.

"As razões para eu ter feito isso tinham sentido para mim e estavam naquele momento muito relacionadas com a depressão que sofrias. Não espero que as pessoas entendam", escreveu em sua conta no Twitter depois que a história foi revelada. "Me senti atraída pela prostituição em parte porque me dava mecanismos para lidar com momentos difíceis em meu matrimônio e na minha vida."

Suzy Favor disse não se considerar vítima da situação e assume todos os atos cometidos após deixar sua vida de atleta. Além dos Jogos Olímpicos de Sidney-2000, ela também defendeu a bandeira dos Estados Unidos nas competições de Barcelona-1992 e Atlanta-1996. Suzy Favor foi sete vezes campeã nacional, mas nunca subiu ao pódio olímpico.

Em suas revelações, ela também contou que o marido Mark, de 44 anos, sabia do seu trabalho de acompanhante e que ele tentou de todas as formas ajudá-la a parar. "Ele tentou de tudo para me fazer parar. Ele não concordava com isso em nada". Acometida por depressão após o pardo de sua filha, em 2005, ela passou a tomar remédios para se controlar. E que ainda precisa de ajuda psicológica. "Não é possível dimensionar o quanto estou arrependida com cada um que machuquei. Não queria prejudicar ninguém. Aprecio o suporte da minha família e dos mais próximos de mim. Quero voltar a ser uma boa mãe, esposa, filha e amiga".