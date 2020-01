Ex-atletas franceses denunciam violência sexual de ex-treinadores

O esporte na França passa por mais um escândalo. Nesta quarta-feira, ex-atletas franceses de natação, tênis e patinação denunciaram casos de violência sexual praticados por alguns de seus ex-treinadores no passado. Deram até nome e sobrenome de acordo com o jornal francês L´Équipe.

LEIA TAMBÉM > Bombeiros enfrentam a polícia durante manifestação em Paris

Da patinação, Hélène Godard, Béatrice Dumur e Anne Bruneteaux revelaram que no final dos anos 1970, quando eram adolescentes, sofreram abuso sexual de três de seus ex-técnicos e ex-campeões na França. Eles são Didier Gailhaguet, Jean-Roland Racle e Gilles Beyer.

Na natação, vários ex-atletas como Élisabeth Douet, Frédérique Weber e Isabelle Chaussalet contaram como sofreram agressões sexuais no centro de treinamentos de Font Romeu, na região dos Pirineus, por Christophe Millet, treinador na época e condenado na década de 1990 por um caso de atentado ao pudor.

Já a ex-tenista Isabelle Demongeot, que há anos está envolvida na luta contra agressões sexuais no esporte, foi uma peça-chave no processo contra o ex-treinador Régis Camaret, que em 2014 foi condenado a dez anos de prisão por estupro de menores.

De acordo com os ex-atletas, esses casos não foram levados à Justiça e atualmente já estão prescritos. Mas todos esperam que outros esportistas tomem coragem e façam denúncias aos tribunais.

Perguntada sobre o assunto, a ministra do Esporte, Roxana Maracineanu, ex-campeã de natação, parabenizou os ex-atletas pela história revelada agora, dizendo que "é importante porque o esporte estabelece um relacionamento em particular com o treinador, uma figura em que todos confiam em nome dos resultados. Mas os resultados não justificam tudo".