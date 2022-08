EX-BBB Lucas Chumbo brilha em Itacoatiara e surfa onda de 4 metros em Niterói

A Praia de Itacoatiara recebeu nesta terça-feira a última sessão de surfe de ondas gigantes. Em Niterói, importantes surfistas desafiaram ondas de quatro metros de altura e até mesmo a chuva para brilhar na competição. Entre os principais nomes da disputa estava o ex-BBB Lucas Chumbo, que se destacou ao lado de Willyam Santana.

“Eu me achei hoje muito melhor do que da última vez, então eu fiquei feliz com a minha performance. Capitão Lemos também me jogou em várias ondas, então eu acho que valeu! Sonho realizado da gente ter um evento aqui em Niterói, lugar que prestigia a gente com os maiores swells, as maiores ondulações do ano e ter um campeonato aqui no Shock é um sonho maior realizado, ainda mais um campeonato de tow-in tendo uso do jet-ski e da dupla. Faz toda a diferença, e é isso que o big surf precisa no Brasil", elogiou Chumbo.

Já o sergipano Willyam Santana vibrou com sua boa atuação em Niterói. Ele ressaltou o alto número de ondas gigantes que conseguiu surfar nesta terça-feira e valorizou o desafio na Praia de Itacoatiara.

"Hoje foi mais um dia irado aqui no Shock. Todos os atletas presentes, as condições estavam bem extremas, o mar estava balançando bastante, mas, como já diz o nome: é Shock! Tinha bastante onda e algumas vinham muito grandes, muito ogras. Eu consegui pegar um número de ondas muito grande, creio que eu peguei umas dez ondas. Peguei duas muito grandes e não consegui sair dos tubos, mas o mar estava difícil, mas como sempre muito desafiador e muito irado", comemorou Willyam Santana.

Os surfistas Gabriel Sampaio, Ziul Andueza, Gutemberg Goulart, Paulo Diego Imbica, Ilan Blank, Alemão de Maresias, Victor Gioranelli, Guilherme Hillel, Valentin Neves, Michaela Fregonese, Kleber Pires, Fabiano Passos, Mauro Belo, Marcos Monteiro, Daniel Rodrigues, Facundo Arreyes, Victor Gioranelli e Aurélio Leal também participaram do evento.

SEGURANÇA

Para proteger os surfistas, a organização do evento preparou um esquema logístico semelhante ao já realizado em Nazaré, em Portugal. Com o mar muito agitado, a sessão teve de ser atrasada um pouco até que fosse liberada a entrada dos surfistas. Foram estabelecidas rotas de navegação para resgate dos surfistas após a conclusão de uma onda gigante.