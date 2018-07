Ex-boxeador Larry Holmes ganha alta após internação

O ex-campeão mundial de boxe Larry Holmes se recupera bem em sua casa, em Palmer, na Pensilvânia (EUA), depois de ter ficado internado por dois dias em um hospital por causa de hiperglicemia (elevado nível de glicose no sangue).

O ex-boxeador de 63 anos disse ao jornal The Express-Times of Easton que deu entrada no St. Luke's Hospital, que fica na cidade de Bethlehem, na terça-feira, depois que a taxa de açúcar no seu sangue se elevou a níveis perigosos para a sua saúde. Ele afirmou que teve tonturas e sonolência, antes do seu médico o encaminhar ao hospital.

Holmes voltou para sua casa na tarde de quinta-feira e disse que está tomando remédios e seguindo as instruções do seu médico para perder peso e se alimentar da forma certa, assim como acrescentou que em sua família são comuns casos de problemas com açúcar no sangue. O ex-pugilista foi criado em Easton e ostentou o título mundial peso pesado do boxe entre 1978 e 1985.