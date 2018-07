Ex-campeão mundial de boxe é assassinado em assalto nos EUA

De acordo com os relatos, Bell e outra pessoa foram abordados por assaltantes quando desciam de um ônibus na última quarta-feira. O ex-boxeador teria reagido e acabou baleado. Os criminosos ainda teriam o esfaqueado antes de fugirem. A morte foi declarada no local do crime.

Bell conquistou o cinturão da categoria cruzador da Federação Internacional de Boxe (IBF) em maio de 2005, ao vencer Dale Brown. Por um breve período, ele foi o campeão da IBF, do Conselho Mundial de Boxe (WBC) e da Associação Mundial de Boxe (WBA) ao vencer Jean-Marc Mormeck em 2006, mas perdeu a revanche no ano seguinte.