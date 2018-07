Ex-campeão mundial, John Ruiz encerra carreira no boxe

O pugilista norte-americano John Ruiz anunciou em comunicado oficial nesta segunda-feira a sua aposentadoria do esporte. Aos 38 anos, sendo 18 deles de carreira, ele foi campeão da Associação Mundial de Boxe (AMB) por duas vezes e somou 44 vitórias (30 nocautes) em 54 lutas.

Em sua última luta, realizada no dia 3 de abril, na Inglaterra, John Ruiz foi derrotado por nocaute técnico pelo inglês David Haye, no nono assalto. Se ganhasse, ele conquistaria novamente o título mundial da AMB, mas foi duramente castigado pelo adversário e perdeu.

Ao longo de sua carreira, Ruiz venceu três campeões mundiais: Evander Holyfield, Hasim Rahman e Tony Tucker. De acordo com o comunicado, o agora ex-pugilista pretende se mudar para as proximidades de Boston, cidade onde nasceu, e abrir uma academia de boxe no local.