Ex-campeão olímpico se envolve em acidente de carro nos EUA

O medalhista de ouro olímpico no decatlo e astro de reality show nos EUA, Bruce Jenner, se envolveu em um acidente entre quatro automóveis em uma estrada ao sul da Califórnia, o qual deixou uma pessoa morta, segundo a polícia. Jenner ocupava um dos veículos que bateram na região de Malibu, tradicional antro de celebridades, na Pacific Coast Highway, matando uma pessoa, revelou o Departamento de Polícia do Condado de Los Angeles em comunicado.

Jenner se recusou a receber cuidados médicos no local da batida, disse o sargento Matthew Dunn. O ex-astro do decatlo, de 65 anos, ocupou os noticiários no começo da semana quando a revista People revelou que ele teria supostamente afirmado a membros da família que planejava se tornar uma mulher.

O nome da pessoa morta não foi divulgado. As autoridades também não forneceram dados como sexo e idade da vítima. Outras cinco pessoas também se feriram na batida e foram transportadas para um hospital local, segundo um comunicado. O estado destas pessoas também não foi divulgado.