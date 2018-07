Ex-companheiro de Lance Armstrong admite doping

Trata-se do norueguês Steffen Kjaergaard, que confessou ter usado os hormônios EPO e cortisona para melhorar seu desempenho esportivo. O ciclista foi companheiro de Armstrong, banido do esporte por doping nesta segunda-feira, na equipe U.S. Postal Service nos anos de 2000 e 2001.

Kjaergaard, já aposentado, disse que não tem certeza se outros companheiros se dopavam na época, mas não descartou mais casos. "Eu suponho que havia outros", declarou o ciclista de 39 anos à imprensa local.

O norueguês não é o primeiro ex-companheiro de Armstrong que admitiu ter se dopado na época em que o americano surpreendeu o mundo ao faturar sete títulos seguidos da tradicional Volta da França.

As conquistas do norte-americano foram cassadas nesta segunda-feira, com o banimento anunciado pela União Ciclística Internacional (UCI), a partir de denúncias de ex-companheiros de equipe.

Declarações do ex-ciclista Tyler Hamilton à imprensa, entre outros testemunhas, embasaram minucioso relatório divulgado pela Agência Antidoping dos Estados Unidos há duas semanas. O material denunciou sofisticado esquema de doping supostamente elaborado por Armstrong e fundamentou seu banimento, confirmado pela UCI.