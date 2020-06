Ex-companheiro de Tom Brady na NFL é morto em tentativa de roubo nos EUA

O ex-wide receiver da NFL Reche Caldwell foi baleado e morto em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. Ele tinha 41 anos e foi companheiro de Tom Brady no New England Patriots em 2016. Sua mãe, Deborah Caldwell, confirmou a morte em entrevista ao site TMZ. Ele foi atingido por assaltantes em uma tentativa de roubo.

De acordo com Deborah, seu filho ia se encontrar com a namorada e tinha voltado a casa para buscar uma jaqueta. Ele foi surpreendido por duas pessoas que pularam de um arbusto. Levou, então, tiros no peito e na perna, tendo morrido quando era levado para um hospital em uma ambulância.

"Ele era uma boa pessoa que sorria o tempo todo. Ele tentou ajudar a todos que podia. Ele era o tipo de cara que tiraria a camisa e a daria a você", disse a mãe do ex-jogador de futebol americano.

O San Diego Chargers o selecionou na segunda rodada do Draft de 2002 da NFL, tendo jogado 45 partidas em quatro temporadas por lá. Na sequência, atuou por Patriots e Washington Redskins, sendo uma temporada em cada time. E teve 152 recepções, com 1.851 jardas e 11 touchdowns, na sua carreira.

Após o fim da sua carreira, Caldwell enfrentou problemas na Justiça. Em 2014, ele foi preso por posse de drogas e intenção de distribui-la e condenado à prisão. Em 2016, foi acusado de conspiração para cometer fraude na área da saúde e se declarou culpado.