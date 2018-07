Ex-diretor de laboratório antidoping russo defende interesses dos EUA, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que o diretor do laboratório antidoping de Moscou, Grigory Rodchenkov, que há um ano está sob proteção dos Estados Unidos, segue interesses das agências norte-americanas, incluindo o FBI. O líder russo ainda acusou estes órgãos dos EUA de manipularem evidências de casos de dopagem denunciadas por Rodchenkov referentes aos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, realizado em 2014, na Rússia.

"Rodchenkov estar nos Estados Unidos" não é positivo para nós. Significa que ele está sob controle dos serviços especiais americanos", disse Putin. "O que eles (norte-americanos) fazem com ele lá? Será que estão dando algum tipo de substância para que diga o que é necessário?", prosseguiu.

Putin ainda acrescentou que Rodchenkov nunca deveria ter sido nomeado como diretor do laboratório antidoping de Moscou. "Foi um erro de quem fez isso e eu sei quem fez isso", afirmou, sem citar nomes.

As declarações de Rodchenkov anotadas em um diário foram fundamentais nas investigações do Comitê Olímpico Internacional. Na semana passada, com base nestes relatos, o COI anunciou que os atletas russos só poderão competir nos Jogos de Inverno de Pyeongchang, em 2018, sob uma bandeira neutra.

Rodchenkov também declarou que recebeu ordens do ministério do Esporte da Rússia para supervisionar o uso de esteroides e encobrir casos de doping com atletas do país em vários esportes, falsificando os resultados de testes e trocando amostras sujas por outras limpas.

O governo russo nega que tenha qualquer envolvimento com o escândalo de doping. Putin ainda contra-atacou e disse que as acusações são de cunho político, em uma tentativa de manchar seu governo enquanto ele corre para reeleição em março, que será realizada um mês depois da Olimpíada de Pyeongchang.