Ex-dirigente venezuelano vai alegar inocência em escândalo de corrupção

De acordo com um dos advogados de Esquivel, Luis García San Juan, a recomendação é que ele reitere que não está envolvido com o caso. Outros dirigentes extraditados para os Estados Unidos declaram-se culpados e aceitaram colaborar com as investigações, em troca de sentenças mais brancas e da possibilidade de cumprir a pena em prisão domiciliar.

Os advogados de Esquivel, entretanto, acreditam que vão conseguir colocá-lo em liberdade mesmo assim. "Já fizemos um pedido de liberdade a partir do pagamento de fiança e acreditamos que existe boa chance de isso acontecer", disse García San Juan ao jornal venezuelano El Universal.

As autoridades norte-americanas acusam Esquivel de receber subornos no valor de milhões de dólares em conexão com a venda de direitos de marketing para as edições de 2007, 2015, 2016, 2019 e 2023 da Copa América.

Esquivel estava entre nove ex-dirigentes do futebol detidos em Zurique no ano passado - entre eles, José Maria Marin, ex-presidente da CBF - no ano passado. Cinco deles, incluindo o brasileiro, já foram extraditados aos Estados Unidos. Um sétimo, Eugenio Figueredo, foi enviado para o Uruguai, seu país, enquanto outros dois Julio Rocha, da Nicarágua, e o britânico Costas Takkas, um ex-assessor da presidência da Concacaf, aguardam a avaliação dos pedidos de extradição pela Justiça da Suíça.