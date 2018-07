Ex-ginasta, Laís Souza festeja bronze no esqui aéreo

PARK CITY - Ex-ginasta da seleção brasileira, com participação nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008, Laís Souza conquistou neste sábado, em Park City, nos Estados Unidos, a medalha de bronze em uma prova do Campeonato Norte-Americano de Esqui Aéreo. Após subir ao pódio, ela festejou o fato de que começou a se destacar em um novo esporte, depois de a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) ter selecionado ex-atletas da ginástica para integrar a equipe de esqui aéreo do Brasil que visa principalmente as edições de 2018 e 2022 da Olimpíada de Inverno.

"O dia foi ótimo. Consegui fazer tudo muito limpinho, acertando as acrobacias que escolhemos. Essa medalha me deixa muito feliz e tem como significado para mim mais um passo dentro desse esporte", afirmou Laís, que garantiu o bronze depois de ter conseguido executar dois bons saltos (um mortal estendido e mortal grupado) nas finais da competição realizada nos Estados Unidos.

Outra brasileira na prova realizada neste sábado, Josi Santos ficou com a sexta colocação, sendo que ela fez parte da equipe de Laís e também foi às finais.

Em janeiro, Laís brigará por uma vaga nos Jogos de Inverno de Sochi, na Rússia, marcados para acontecer em fevereiro de 2014. Ela e Josi já estão habilitadas para disputar o circuito da Copa do Mundo de Esqui Aéreo, cujos pontos são válidos para definir a classificação olímpica. Entre 10 e 18 de janeiro, elas irão participar de provas em Deer Valley (Estados Unidos), Val St. Come (Canadá) e Lake Placid (novamente em solo norte-americano), onde lutarão por um lugar na Olimpíada de Sochi.