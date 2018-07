Ex-ginastas evoluem no esqui e conseguem vaga para a Copa do Mundo

SÃO PAULO - As ex-ginastas Lais Souza e Josi Santos conseguiram vaga na Copa do Mundo de esqui freestyle. As brasileiras conseguiram classificação em Ruka, na Finlândia, em provas disputadas na sexta-feira e no sábado. Laís foi 22ª colocada na sexta e nona no dia seguinte, e Josi foi 19ª e 12ª, respectivamente. "Elas foram muito bem", disse o treinador da equipe brasileira, que tem o apropriado nome de Ryan Snow. "Apostamos em saltos que seriam mais fáceis de aterrissar e elas conseguiram evoluir nesse aspecto de um dia para o outro. Com as colocações conseguidas, essa viagem definitivamente valeu a pena", complementou o canadense.

A dupla já está em Park City, no estado norte-americano de Utah, onde cumpre a preparação para as competições que podem valer classificação para os Jogos Olímpícos. A expectativa é de que elas ganhem condições de acertar um duplo mortal. Nos dias 21 e 22 deste mês, Lais e Josi vão participar do Campeonato Norte-Americano, em Park City.

A estreia das duas na Copa do Mundo está marcada para o dia 10 de janeiro, em Deer Valley, nos EUA. No dia 14, competirão em Val St. Come, no Canadá, e no dia 18 estarão em Lake Placid, nos EUA.