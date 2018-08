Ex-goleiro de Atlético-MG, Corinthians e Flamengo, Marcial morre aos 77 anos

O Atlético Mineiro comunicou nesta quarta-feira o falecimento do ex-goleiro Marcial, que estava com 77 anos. Durante a sua carreira profissional, além do clube de Belo Horizonte, ele também atuou por Corinthians e Flamengo, além de ter sido convocado para defender a seleção brasileira.

"O Atlético lamenta o falecimento de Marcial de Melo Castro e se solidariza aos familiares e amigos do ex-goleiro", anunciou o clube em seu perfil no Twitter. "Campeão mineiro em 1962, Marcial fez 37 jogos com o manto alvinegro. Atuou na equipe principal em 1962 e 1963. De 1960 a 1961, defendeu o time juvenil", acrescentou.

Marcial deu seus primeiros passos no futebol profissional pelo Atlético-MG, onde atuou em 1962 e 1963 e faturou um título estadual, na primeira temporada. Na sequência, então, se transferiu para o Flamengo, onde ficou entre 1963 e 1965, também faturando um título estadual no seu primeiro ano no time. A sua atuação na final contra o Fluminense, perante cerca de 200 mil torcedores no Maracanã, inclusive, entrou para a história do tradicional clássico.

Depois, então, Marcial defendeu o Corinthians, entre 1965 e 1968. E ele também contava no seu currículo com passagens pela seleção brasileira, com sete jogos disputados e a participação no Sul-Americano de 1963 como titular.

Marcial se aposentou dos gramados aos 26 anos, com a intenção de se concentrar nos seus estudos. Fora do mundo do futebol, ele passou a se dedicar à medicina, sendo que ele trabalhava como médico anestesiologista em um hospital de Belo Horizonte.