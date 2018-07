Ex-jogador agora aproveita para curtir a família Hoje, Enir Ghirelli assistirá ao primeiro jogo da final pela televisão, em sua casa, no antigo bairro Santa Terezinha, em Santo André. Aposentado há 14 anos, sua rotina agora é "jogar sinuca e beber cerveja", conta. E, é claro, acompanhar a carreira do filho Aquiles, que preferiu a música ao esporte. "Eu até achei melhor (ele não ser jogador), se bem que agora se paga melhor", comenta. As histórias da época de atleta, no entanto, fazem sucesso na família. Além de Aquiles, Enir é pai de Eliana e Sueli.