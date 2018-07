Ex-jogador da NFL morre em incêndio nos Estados Unidos

Um ex-jogador da NFL morreu neste domingo após um incêndio na cidade de Monroe, no distrito da Geórgia, nos Estados Unidos. De acordo com bombeiros do município, Quentin Moses chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Moses, de 33 anos, foi encontrado em uma casa em chamas por volta das 6 horas da manhã locais, junto a mais duas pessoas, uma mulher de 31 anos, Andria Godard, e sua filha, Jasmine Godard, de dez anos. Ele foi achado ainda vivo e inconsciente, mas foi declarado morto após chegar ao hospital.

Quentin Moses foi a 65ª escolha do Draft de 2007 da NFL, e atuou pelo Miami Dolphins entre 2007 e 2010 como linebacker, atuando na formação defensiva da equipe da Flórida. Ele havia trabalhado como assistente técnico na Universidade de Reinhardt nos últimos cinco anos.

Keith Glass, chefe do departamento dos bombeiros da cidade de Monroe, afirmou que a casa estava envolta em chamas quando a equipe de resgate chegou. As causas do incêndio ainda não foram descobertas, de acordo com a imprensa norte-americana.