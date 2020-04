Ex-jogador da NFL, Tarvaris Jackson morre em acidente de carro

O ex-quarterback da Liga de Futebol Americano (NFL) Tarvaris Jackson morreu em um acidente de carro aos 36 anos, informou o site da NFL nesta segunda-feira.

"Nos entristece compartilhar a notícia da morte do ex-quarterback dos Vikings, Seahawks e Bills Tarvaris Jackson", informou a NFL. O acidente ocorreu na noite de domingo no estado do Alabama. Segundo as autoridades estaduais, o carro de Jackson se desgovernou e saiu da estrada, bateu em uma árvore e capotou, informou a rede ESPN. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente.

Jackson iniciou uma carreira de 10 temporadas na NFL em 2006, quando foi escolhido na segunda rodada do draft pelos Vikings. Após cinco temporadas em Minnesota, onde foi titular em 20 jogos, ele se transferiu para o Seattle Seahawks em 2011 e para o Buffalo Bills em 2012.

Um ano depois, ele retornou a Seattle, onde atuou como substituto de Russell Wilson e conquistou o título do Superbowl em 2014. "TJack ... sentiremos sua falta. Rezando por sua família... eu te amo", escreveu Russell Wilson nesta segunda-feira em sua conta no Twitter.

Jackson, que se aposentou no final da temporada de 2015, era atualmente treinador de quarterbacks na Tennessee State University.