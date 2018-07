Ex-jogador da seleção de futsal morre em quadra no Sul Campeão da Copa América de Futsal com a seleção brasileira em 2002, o pivô Messinho faleceu na noite deste sábado, durante o aquecimento de uma partida entre o time dele, o Associação Desportiva Vale do Sol (ADVS), e o AGE, em Guaporé, no interior do Rio Grande do Sul.