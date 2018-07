Ex-jogador de basquete Magic Johnson compra equipe de beisebol

LOS ANGELES - Um grupo que conta com o ex-jogador de basquete Magic Johnson, que se consagrou pelo Los Angeles Lakers, adquiriu o Los Angeles Dodgers, uma equipe de beisebol dos Estados Unidos que decretou falência, por US$ 2 bilhões. O negócio foi anunciado por Frank McCourt, proprietário da franquia. Já o Dodger Stadium foi vendido à parte, por US$ 150 milhões de dólares.

O acordo foi sacramentado na noite de terça-feira por McCourt, horas após as equipes que disputam a Major League Baseball (MLB) aprovarem as propostas feitas pelos três finalistas do leilão. A venda, sujeita à aprovação de um tribunal de falências federal, permitirá a transferência da franquia até ao final de abril.

Mark Walter, diretor da empresa de serviços financeiros Guggenheim Partners, será o proprietário majoritário. O preço é um recorde em negociações por franquias esportivas na América do Norte.

Fundado em 1883, a equipe tinha sede inicialmente no Brooklyn, em Nova York, e depois se transferiu para Los Angeles. O Dodgers já faturou seis títulos da World Series, como é chamada a final da MLB. McCourt havia adquirido o Los Angeles Dodges em 2004, da News Corp., de Rupert Murdoch. A dívida do clube era de US$ 579 milhões de dólares em janeiro.