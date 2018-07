Ex-jogador de futebol, marchador Caio Bonfim consegue índice para Londres

SÃO PAULO - Caio Oliveira de Sena Bonfim é o primeiro atleta a conseguir índice olímpico na disputa do Troféu Brasil de Atletismo - a competição nacional é a última chance de se obter vagas para os Jogos de Londres.

O brasiliense de 21 anos disputará os 20 km da marcha atlética na capital inglesa, após vencer a prova disputada no circuito de rua em Barueri (SP) em 1h21min36, marca 26 segundos abaixo do índice. Esse também é o melhor tempo da vida de Caio na distância, que tinha como recorde pessoal a marca de 1h22min05, obtida em Saransk (Rússia).

A carreira de Caio no esporte, contudo, não começou na marcha. O atleta foi jogador de futebol até 2007, e chegou a atuar pelo time juvenil do Brasiliense. Mas a falta de chances nos gramados abriu espaço para a modalidade do atletismo que aprendeu em casa. Seu pai, João Sena, é técnico de marcha e hoje o orienta. Sua mãe, Gianetti Bonfim, também foi marchadora. "No atletismo, conheci países, ganhei dinheiro. O futebol me dava, no máximo, vale-transporte", disse o garoto, em 2011, em entrevista ao Estado.

Caio está apenas em seu segundo ano como adulto. Na estreia, ano passado, conseguiu a vaga para o Mundial de Daegu, na Coreia do Sul, onde ficou com a 22ª colocação - antes da disputa, chegou a ter o 4º melhor tempo do mundo. No Pan de Guadalajara, foi desclassificado nos últimos 50 metros de prova, quando ocupava a 8ª posição.