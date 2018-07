Ex-lateral Roberto Carlos rebate denúncias feitas sobre envolvimento com doping

Uma emissora de TV alemã divulgou neste sábado uma denúncia relativa ao controle de doping brasileiro no esporte e no futebol de elite no País. De acordo com o documento, ex-jogadores da seleção brasileira, como Roberto Carlos, estariam envolvidos.

O Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa de Roberto Carlos, ex-lateral da seleção brasileira, e citado na reportagem da emissora alemã. Em nota, ele nega todas as supostas acusações. Abaixo, o Estado reproduz, na íntegra, a mensagem do ex-atleta, pentacampeão do mundo com a seleção em 2002:

“Repudio veementemente as acusações irresponsáveis feitas pela rede alemã ARD, e reafirmo que nunca utilizei nenhum artifício que me fizesse levar vantagem sobre meus colegas. A reportagem cita o nome de um médico no qual nunca tive conhecimento em minha vida, e meus advogados já foram acionados para rebater na Justiça as alegações mentirosas sugeridas na matéria, e pedir que os mesmos provem, em frente a um juiz e publicamente, as acusações.

Ao mesmo tempo, a matéria afirma de modo extremamente vago que ‘fui visto’ no consultório desse profissional em julho de 2002, período no qual retornei ao País após o título mundial com a seleção brasileira. Fui para Brasília participar das solenidades de premiação e, logo depois, voltei para Madri, na Espanha, sem passagem alguma por Piracicaba. Além disso, a reportagem não reproduz nenhuma prova de meu suposto envolvimento no caso.

Em toda a minha carreira, sempre defendi o jogo limpo e, acima de tudo, leal. As acusações mentirosas proferidas contra mim são completamente contrárias a esse pensamento. Em mais de 20 anos de carreira nunca testei positivo para nenhuma substância que modificasse minha performance.

Atuei profissionalmente por nove equipes no Brasil, Itália, Espanha, Turquia, Rússia e Índia, e pela seleção brasileira. Disputei as mais diversas Ligas do planeta, inclusive Copas do Mundo, de tal forma que, qualquer utilização proibida teria sido prontamente detectada.”