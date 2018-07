Ex-líder da Federação Queniana de Atletismo, Isaiah Kiplagat morre aos 72 anos Ex-presidente da Federação Queniana de Atletismo, Isaiah Kiplagat morreu nesta quarta-feira aos 72 anos de idade. O falecimento foi confirmado pela Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês), da qual o dirigente foi membro de longa data do Conselho da entidade durante a gestão do presidente Lamine Diack, encerrada no final do ano passado.