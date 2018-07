Ex-nadador Ian Thorpe deixa hospital, após superar 'infecção séria'

SYDNEY - O ex-nadador australiano Ian Thorpe recebeu alta e deixou o hospital em Sydney onde estava internado desde o começo de abril. Cinco vezes campeão olímpico e colecionador de recordes mundiais ao longo da carreira, ele conseguiu se recuperar de uma "infecção séria" sofrida após ter passado por uma cirurgia no ombro esquerdo.

Em entrevista para a imprensa australiana, o empresário de Thorpe, James Erskine, anunciou nesta quarta-feira que seu cliente já deixou o hospital e que o combate à infecção foi um sucesso, mas não deu maiores detalhes sobre a situação do ex-nadador. Foi esse mesmo agente que revelou, no começo de abril, a internação e a seriedade do caso - ele poderia até perder os movimentos do braço esquerdo.

No início de fevereiro, Erskine já tinha confirmado que Thorpe chegou a ser levado para uma clínica de reabilitação após ser encontrado desorientado em uma rua de Sydney por policiais que foram chamados por moradores. Na ocasião, o empresário disse que o supercampeão das piscinas foi afetado por uma combinação de antidepressivos e analgésicos que tomava por causa da lesão no ombro.

Hoje com 31 anos, Thorpe foi um dos maiores nadadores de sua geração e é considerado um dos grandes nomes da história. Ele ganhou três medalhas de ouro e duas de prata nos Jogos de Sydney, em 2000, e mais duas de ouro na Olimpíada de Atenas, em 2004, além de uma prata e um bronze. Ele também faturou 11 medalhas de ouro em Campeonato Mundial, sendo seis delas em 2011, em Fukuoka, no Japão. Além disso, quebrou 13 recordes mundiais durante a sua carreira.

Thorpe chegou a se aposentar da natação em novembro de 2006, mas retornou ao esporte competitivo em 2012, quando fracassou na sua tentativa de ganhar um lugar na equipe australiana para a Olimpíada de Londres. Depois disso, o desejo de competir no Mundial de 2013 e nos Jogos da Commonwealth neste ano foi frustrado por causa da lesão no ombro. Agora, deve se afastar definitivamente das competições.