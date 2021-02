Ex-NFL, Vincent Jackson é encontrado morto em quarto de hotel na Flórida

Ex-wide receiver da NFL, Vincent Jackson foi encontrado morto nesta segunda-feira em um quarto de hotel no estado da Flórida. Ele tinha 38 anos e a informação foi confirmada pelo departamento de polícia de Hillsborough County.

O corpo do ex-jogador foi encontrado ainda na manhã desta segunda no hotel Homewood Suites, na cidade de Brandon. A polícia afirma que não houve sinais claros de traumas. As autoridades responsáveis pela autópsia ainda irão determinar as causas do óbito. Uma investigação foi aberta para apurar o que de fato aconteceu.

De acordo com a gerência do hotel, Jackson deu entrada em um quarto no dia 11 de janeiro. Desde então, não saiu mais de lá de dentro. A família do ex-jogador reportou seu sumiço na última quarta-feira, dia 10, e que uma investigação foi aberta no dia seguinte. No entanto, a polícia não demorou muito a encontrá-lo, na sexta-feira. O caso de desaparecimento foi então cancelado assim que souberam onde ele estava.

Filho de militares, Vincent Jackson é responsável pela Fundação Jackson In Action 83, entidade sem fins lucrativos que presta assistência a familiares de militares. O ex-wide receiver jogou na NFL pela última vez em 2016, defendendo o Tampa Bay Buccaneers, franquia a qual passou os últimos cinco anos de sua carreira.