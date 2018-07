Ex-pugilista Éder Jofre é internado em São Paulo

SÃO PAULO - O ex-pugilista Éder Jofre, de 77 anos, foi internado nesta quinta-feira na Santa Casa da Vila Mariana após falhas de memória. Segundo informações de seu filho, Marcel Jofre, ele está sendo atendido na emergência do hospital e deverá ser transferido para um quarto, onde deve ser medicado e monitorado.

Éder Jofre vinha apresentando problemas semelhantes anteriormente e chegou a iniciar tratamento contra o mal de Alzheimer, especialmente depois do falecimento de sua esposa, em maio deste ano.

O ex-atleta está em observação e seu quadro é estável. Atualmente, Jofre mora com sua filha, Andréa, no bairro do Campo Limpo, na capital paulista.