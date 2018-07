Ex-recordista será 'coelho' da Maratona de Londres

LONDRES - Um dos ícones do atletismo mundial, o etíope Haile Gebrselassie será "coelho" na Maratona de Londres, anunciaram nesta segunda-feira os organizadores da prova. O atleta de 40 anos vai liderar a corrida até o 30.º quilômetro.

"Haile é um ícone da corrida de longa distância. E não conseguimos pensar em outra pessoa melhor para liderar nosso grupo de elite, em busca do novo recorde mundial", afirmou Hugh Brasher, diretor da prova.

Com a estímulo de Gebrselassie, que quebrou duas vezes o recorde da maratona, a direção do evento espera cravar uma nova marca mundial. "Com Haile e quatro dos homens mais rápidos do mundo, há uma chance real de acontecer algo especial", projetou Brasher.

A prova, a ser disputada no dia 13 de abril, contará com o queniano Wilson Kipsang, atual dono do recorde mundial (de 2h03min23s), com o etíope Tsegaye Kebede, vencedor da prova de 2013, com o campeão olímpico Stephen Kiprotich e com o queniano Emmanuel Mutai, dono do melhor tempo já registrado na prova londrina.

Gebrselassie entrará na disputa embalado pela grande experiência em maratonas e provas menos longas. Além de obter recordes mundiais na prova de 42 quilômetros, o fundista é bicampeão olímpico e tetracampeão mundial nos 10.000 metros.