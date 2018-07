Ex-reserva Jucilei é o mais valorizado

A avaliação no clube é que ele recebe mais sondagens do que outros atletas porque tem o perfil que agrada aos europeus: é jovem (22 anos), alto (1,85m) e com bom porte físico.

Jucilei tem ainda dois anos de contrato para cumprir. Ele foi o primeiro jogador que o Corinthians trouxe de sua filial paranaense. O clube ficou com 50% dos direitos ? a outra metade pertence a um grupo de empresários. A intenção é negociá-lo por 6 milhões (R$ 13 milhões). Os também volantes Elias e Ralf são outros citados quando o assunto é saída de atletas.

No processo de reformulação após a eliminação na Taça Libertadores, além dos jogadores que devem ser negociados, o Corinthians também trabalha com uma lista de dispensa. Embora não existe uma relação oficial, há um grupo que não vem sendo utilizado pelo técnico Mano Menezes e ainda tem contrato com o clube. São os casos do volante Edu e dos laterais Escudero e Balbuena.Nenhum dos três foi sequer relacionado para a partida contra o Grêmio, domingo, no Olímpico. É justamente por isso que Edu não se conforma, principalmente pela sua história no clube.

Edu tentou conversar com o técnico Mano Menezes dias antes da partida contra o Grêmio. Não queria cobrá-lo por não jogar, mas queria ouvir do técnico o que ele pode esperar para este Brasileiro. Mano, durante o treino pela manhã, disse que poderia falar com ele à tarde. Mas depois foi embora sem conversar com o jogador.