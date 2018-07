Ex-secretário da CBF ataca Del Nero

Marco Antônio Teixeira, ex-secretário-geral da CBF, defendeu ontem o afastamento de Marco Polo del Nero do cargo de vice-presidente da entidade. Segundo ele, o dirigente, que também é presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) e integrante do Comitê Executivo da Fifa, esteve no centro da articulação de um "golpe" para mudar o estatuto da CBF e se favorecer na sucessão de José Maria Marin, o atual presidente. Por isso, não poderia acumular os cargos, principalmente depois que passou a ser alvo da Polícia Federal.

O presidente da FPF está sendo investigado pela Operação Durkheim, que apura crimes contra o sistema financeiro e violação de dados. Na semana passada, ele teve a casa visitada por policiais, que recolheram documentos e computadores - na ocasião, o dirigente chegou a ser levado à sede do órgão, em São Paulo, e foi liberado posteriormente.

"Na minha casa nunca teve ninguém da Polícia Federal", provocou Marco Antônio, que participou ontem do Footecon, fórum internacional de futebol realizado no Rio, como fundador da associação Fifa/CIES/FGV, que trata de gestão e marketing esportivo.