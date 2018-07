Ex-secretário ensina como corromper

Hoje, o jornal britânico Sunday Times publica reportagem em que o ex-cartola confirma o pacto entre os dois países. "Eles já começam com sete votos, o que não é o caso dos demais candidatos. E isso não é apenas um rumor. É um fato"", garantiu.

Zen-Ruffinen, nas conversas que não sabia que estavam sendo gravadas, chega a citar um dos 24 integrantes do Comitê como "o maior gângster que você pode encontrar no mundo'' e que pediria pelo menos US$ 500 mil por seu apoio. O ex-cartola deixou claro que o membro já teria feito isso várias vezes.

O jornal optou por não divulgar os nomes das pessoas implicadas, já que Zen- Ruffinen ameaçou processar o Sunday Times por estar publicando o material secretamente gravado. Ele acreditava que estava falando com representantes da candidatura americana. "X é um cara legal. Mas ele quer dinheiro"", disse. "Podemos ir e falar com ele sem problema."" Sobre outro membro da Fifa, o ex-cartola explica: "Ele é o cara que você pode ter com mulheres, não com dinheiro.""

Sobre o fato de que dois países já teriam prometido pagamentos de US$ 1 milhão por voto, Zen-Ruffinen disse que a situação poderia mudar se alguém oferecesse mais. Porém, se oferece para ajudar a intermediar a compra de votos. Ficaria com US$ 300 mil pelo serviço.