Ex-técnico de Armstrong é demitido após acusações

Na quarta-feira, quando a USADA (Agência Antidoping dos Estados Unidos) entregou à WADA (Agência Mundial Antidoping) um calhamaço de mais de mil páginas de denúncias para tentar comprovar as acusações contra Lance Armstrong, Bruyneel também apareceu como réu. Os dois foram acusados de comandarem um esquema extremamente sofisticado de dopagem na equipe US Postal Service (USPS). Foi neste período que o ciclista conquistou seis títulos seguidos (de 1999 a 2005) da Volta da França, prêmios que lhe serão retirados. Na época, Bruyneel era o chefe da equipe.

De acordo com a equipe, a decisão pela demissão de Bruyneel foi em comum acordo. "A decisão publicada pela USADA inclui grande número de depoimentos, como resultado das investigações. Na luz dessas declarações, ele não poderia mais dirigir a equipe num caminho eficiente e confortável", explicou a RadioShack, em nota.

Já Bruyneel disse, em comunicado publicado no seu site oficial, que pretende se defender das acusações - Armstrong já desistiu. "Eu decidi deixar minhas atividades na equipe para me concentrar na minha defesa. Estou surpreso e extremamente decepcionado com a USADA, que divulgou publicamente informações de um processo contra mim antes de eu ter tido a oportunidade de me defender", reclamou Bruyneel, um ex-ciclista profissional que também ajudou Alberto Contador a vencer suas duas Voltas da França, em 2007 e 2009.