Ex-técnico do New York Mets é acusado de assédio sexual

Kevin Draper, The New York Times

Mickey Callaway, técnico de beisebol do New York Mets por duas temporadas antes de ser demitido em 2019, foi suspenso como treinador de arremessadores do Los Angeles Angels após a publicação de uma reportagem que o acusava de fazer investidas sexuais indesejadas a cinco mulheres que trabalham na imprensa esportiva.

A reportagem, que foi publicada pelo The Athletic, incluía acusações de comportamento inadequado por pelo menos cinco anos, durante os quais Callaway esteve contratado por três equipes, incluindo os Mets.

Callaway, que foi contratado pelos Angels antes da temporada de 2020, escreveu em um e-mail para o The Athletic que não responderia a "alegações gerais", mas que esperava "uma oportunidade de dar respostas mais específicas". Ele disse que havia se envolvido apenas em relacionamentos consensuais e que sua conduta "não tinha a intenção de ser desrespeitosa com nenhuma das mulheres envolvidas".

As cinco mulheres, todas as quais falaram com o The Athletic na condição de anonimato, descreveram um padrão de envio repetido de e-mails e mensagens de texto indesejados por Callaway, incluindo fotos sem camisa. Uma mulher disse que ele pediu que ela enviasse fotos nuas, enquanto outra afirmou que ele empurrou a virilha em direção ao rosto dela enquanto o entrevistava.

Na terça-feira, os Angels responderam à reportagem suspendendo Callaway. A equipe disse que apoiaria a Major League Baseball (MLB) em uma investigação das acusações contra Callaway. Os Mets divulgaram dois comunicados na noite de segunda-feira após a publicação da reportagem pelo The Athletic.

“Fiquei chocado com as ações do ex-técnico Mickey Callaway relatadas hoje”, disse Sandy Alderson, presidente dos Mets. Alderson, como diretor-geral dos Mets, contratou Callaway em outubro de 2017. “Eu não sabia da conduta descrita no texto no momento da contratação de Mickey ou em qualquer momento durante minha gestão como diretor-geral. Já iniciamos uma revisão de nossos processos de contratação para garantir que nossa avaliação de novos funcionários seja mais rigorosa e abrangente”.

O segundo comunicado tinha a declaração do proprietário da equipe, Steven Cohen, que não estava com os Mets quando Callaway trabalhava como técnico do time. “A conduta relatada no The Athletic hoje é completamente inaceitável”, disse ele, “e nunca seria tolerada sob minha titularidade”.

As alegações sobre a Callaway ocorreram duas semanas depois de os Mets demitirem seu diretor-geral, Jared Porter, por acusações de comportamento semelhante em relação às mulheres. A ESPN informou que Porter havia enviado mensagens de texto obscenas para uma repórter enquanto trabalhava para o Chicago Cubs. Como Callaway, Porter foi contratado por Alderson, que recentemente voltou ao escritório dos Mets.

As duas reportagens destacam as dificuldades enfrentadas por repórteres mulheres que cobrem esportes praticados por homens. As repórteres frequentemente obtêm os números de telefone dos dirigentes de equipe, técnicos e atletas que cobrem como possíveis fontes, criando o potencial para essas fontes - que têm enorme influência em seus esportes - persegui-las e enviar mensagens inadequadas. “Eu só estava tentando ser legal; ele era o técnico”, uma das mulheres disse ao The Athletic sobre sua interação com Callaway.

Em uma resposta inicial a uma solicitação de comentário, os Mets disseram ao The Athletic que a equipe “soube” em agosto de 2018 de um incidente que ocorreu antes de contratar Callaway. Os Mets disseram que investigaram o incidente, mas não revelaram o que estava envolvido ou o resultado de sua investigação. Callaway continuou na equipe por mais 14 meses.

O Cleveland Indians, equipe na qual Callaway foi treinador de arremessadores antes de ser contratado pelos Mets, disse que iria verificar as acusações da reportagem sobre o comportamento dele enquanto trabalhava para o time e, em seguida, consultaria a MLB. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA