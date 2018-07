Ex-zagueiro do Santos morre aos 75 anos

Apesar da pele clara, Ramos Delgado tinha cabelos crespos, incomuns na Argentina. Por isso era conhecido como "El Negro". Participou das conquistas do tricampeonato paulista (1967/68/69) e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1968). No total, o zagueiro participou de 364 jogos pelo Santos entre os anos de 1967 e 1972. É indicado por especialistas como o zagueiro mais clássico da história do time alvinegro. Muito amigo de Pelé, uma de suas filhas é apadrinhado do Rei do Futebol.

O ex-capitão santista começou a carreira no Lanús, da Argentina, em 1953, por onde atuou cinco anos. Disputou as Copas do Mundo da Suécia, em 1958, e do Chile, em 1962, pela seleção argentina, e também foi jogador do River Plate (1958 a 1965) e do Banfield (1966 e 1967), antes de chegar à Vila Belmiro. Ramos Delgado encerrou a carreira em 1973, na Portuguesa Santista.

Ele também foi coordenador das categorias de base do Santos até 2005. É apontada a Ramos Delgado a descoberta do futebol do meia Pita, que surgiu na equipe santista em 1978 e se sagrou campeão paulista daquele ano, ao lado de Nilton Batata, Juary, João Paulo e Ailton Lira.

Ultimamente, o ex-zagueiro trabalhava com escolinhas de futebol na Argentina. No início da tarde de ontem, o Santos publicou nota no site oficial lamentando a morte do seu ex-jogador.