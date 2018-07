Exame antidoping de campeã olímpica turca dá positivo

Presidente da federação, Hasan Akkus disse que Taylan testou positivo para um exame realizado em 26 de outubro. Posteriormente, a contraprova confirmou o resultado inicial. O dirigente, porém, não revelou qual substância proibida foi encontrada no teste.

Taylan, de 28 anos, terá agora de defender-se na Federação Internacional de Arremesso de Peso, que poderá suspendê-la por quatro anos. A turca faturou a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas em 2004 na categoria até 48kg. No ano passado, ela foi campeã no Mundial de Levantamento de Peso e estabeleceu o novo recorde no arranque e no total combinado.