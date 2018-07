Exame antidoping de surpresa não assusta seleção

A seleção brasileira não teme a visita surpresa da comissão médica da Fifa para exames antidoping nos seus jogadores. O médico José Luís Runco, assim como os outros 31 médicos responsáveis pelas seleções classificadas para a Copa da África do Sul, comprometeu-se através de documento assinado a trabalhar contra qualquer tipo de doping esportivo em atletas profissionais. Como a Fifa não foi a Curitiba avaliar alguns dos brasileiros comandados por Dunga, os testes certamente ocorrerão em Johannesburgo, onde o Brasil desembarca hoje vindo de Brasília.

Os médicos da Fifa, liderados por Michel D"Hoogle, apareceram ontem sem aviso prévio nos centros de treinamentos das seleções espanhola e alemã e fizeram o procedimento de praxe. As amostras recolhidas vão para análise e, na eventualidade de alguma dar positivo, as delegações serão comunicadas.

Ao menos oito atletas de cada time passarão pelo procedimento de controle, mesmo que não tenham entrado em campo. Além disso, durante as 64 partidas do Mundial - da primeira fase à decisão, no dia 11 de julho -, sempre dois jogadores de cada seleção serão escolhidos aleatoriamente para os testes, como ocorre sempre.

A Fifa foi a primeira entidade esportiva a criar regras para combater o uso de substâncias que pudessem beneficiar um atleta em detrimento do outro. A primeira experiência ocorreu em 1966, no Mundial da Inglaterra. A partir daí, foi incorporada no ritual de cada competição.

A maior preocupação da Fifa é combater o uso de drogas sociais, como maconha e cocaína. Mesmo assim, a entidade registra pequena margem (0,3%) de casos positivos nos cerca de 30 mil exames feitos anualmente em jogadores de futebol em todo o planeta. A Fifa espera fazer 575 testes na Copa da África e todos serão analisados em um laboratório em Bloemfontein (uma das subsedes da competição) credenciado pela Agência Mundial Antidoping.

Quando o assunto é doping em Mundiais, o caso mais emblemático ainda é o de Diego Armando Maradona na edição dos Estados Unidos, em 1994, vencida pelo Brasil. O exame do astro deu positivo para o uso de várias substâncias proibidas. A imagem de Maradona, ainda o 10 da Argentina, saindo do campo de mãos dadas com uma enfermeira, responsável por colher a amostra da urina, correu o mundo. Dias depois, ele estava excluído da Copa e ainda receberia suspensão de 15 meses. Foi o último caso positivo em Mundiais.

Os médicos das 32 delegações recebem da Fifa uma lista de medicamentos de uso proibido. Qualquer necessidade de tratamento com algum desses remédios deve ser avisado com antecedência. Mesmo assim só para que o jogador não seja punido injustamente, caso seja pego num desses testes de surpresa.