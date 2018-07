Exame confirma lesão e Alisson vira dúvida no Cruzeiro para Copa do Brasil Fora das finais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ganhou uma preocupação nesta sexta-feira. O meia-atacante Alisson teve constatado um edema na coxa direita e virou dúvida para a partida contra o Campinense, na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil - na ida, os dois times empataram sem gols, em Campina Grande.