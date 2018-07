Exame descarta lesão grave, e Rogério Ceni deve jogar sábado

SÃO PAULO - A lesão que quebrou a série de 98 jogos de Rogério Ceni no São Paulo não passou de um susto. O goleiro, que deixou o campo no Rio com dor no tornozelo, tem chance de voltar no sábado, contra o Figueirense, no Morumbi.

A ressonância magnética feita nesta segunda-feira no CT não apontou lesão grave no tornozelo direito de Ceni, que sofreu um entorse na vitória sobre o Fluminense (2 a 0), no domingo, em São Januário.

O departamento médico do clube, porém, teve boas razões para temer pelo pior: em abril de 2009, o goleiro fraturou o mesmo tornozelo e teve de passar por cirurgia no local.

Fora da Copa Libertadores daquele ano, o ídolo são-paulino ficou de molho por mais de quatro meses e só retornou na 20.ª rodada do Brasileiro.

Para estar presente na estreia do time em casa na atual edição do campeonato nacional, o goleiro iniciou ontem o trabalho de fisioterapia. "Ele será avaliado durante toda esta semana e caso apresente melhora do quadro poderá ficar à disposição para a partida do próximo sábado", disse o médico do clube, José Sanchez, em entrevista ao site oficial.

A lesão leve de Ceni é um problema a menos para o departamento médico do São Paulo, que tem mais quatro titulares para colocar em condições até sábado - além do goleiro, se recuperam Miranda, Alex Silva, Rhodolfo e Fernandinho.

Luis Fabiano, que nesta segunda iniciou fisioterapia após cirurgia no tendão da coxa direita, só deve reestrear pelo clube em julho.

