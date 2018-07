Exame hoje aponta o grau de lesão de Valdivia Suspenso no jogo de amanhã, contra o Ceará em Barueri, Valdivia voltou machucado da Bolívia. Com dores nas coxa esquerda, o chileno será avaliado hoje, por volta do meio-dia, para confirmar o diagnóstico de contratura muscular, que pode tirá-lo do clássico com o Corinthians, no próximo dia 24, no Pacaembu.