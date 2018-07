Exame não detecta lesão, mas Carlos fica fora de viagem no Atlético-MG A final do Campeonato Mineiro causou dois desfalques para o Atlético-MG para o duelo de quarta-feira, no Morumbi, diante do São Paulo, pela Copa Libertadores. O atacante Carlos, que deixou o clássico de domingo com dores no pé, não teve lesão ou fratura detectada em exame, mas fica em Belo Horizonte para tratamento.