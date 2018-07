Exames descartam lesões graves de Valentino Rossi

A dura queda de Valentino Rossi durante a etapa de Aragão da MotoGP neste domingo não passou, ao que tudo indica, de um susto. O italiano heptacampeão da categoria passou por exames médicos que descartaram qualquer problema mais grave. Havia o temor de uma lesão na cabeça, já que ele chegou a desmaiar.

"Valentino sofreu uma concussão com suspeita de perda de consciência. Do ponto de vista neurológico, ele está se recuperando muito bem. Ele foi levado ao hospital em Alcañiz para um exame mais profundo, em particular um raio X que descartou qualquer sangramento no cérebro. Como precaução, ele será observado nas próximas horas, mas não há razões para preocupação em especial", disse o diretor médico do circuito Michele Zasa.

Logo no início da prova, Valentino Rossi, que havia largado em sexto, foi arremessado da moto quando tentava fazer uma curva à direita. Ele foi deslizando e em certo momento a moto pareceu atingi-lo antes que ambos se chocassem na parede. Rossi ficou imóvel, esperando o atendimento, e precisou deixar a pista de maca, encaminhado imediatamente ao hospital.

"Valentino estava pilotando muito bem até a batida, foi uma pena porque ele havia dito que as mudanças que fizemos foram perfeitas e que ele sentia a moto funcionando bem. Não estamos certos da causa da batida, mas ele estava claramente pilotando com potencial para terminar no pódio. Felizmente, ele parece estar bem e foi levado ao hospital por precaução", comentou o diretor da Yamaha, Massimo Meregalli.