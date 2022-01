Executivo da Nike busca o perdão de família por um assassinato em 1965

Barbara Mack mora a um quarteirão da esquina onde seu irmão adolescente foi morto a tiros quando voltava do trabalho em 30 de setembro de 1965. Hasan Adams tinha apenas 8 meses quando a bala atingiu seu pai. Azizah Arline estava a meses de nascer e não chegou a conhecê-lo. Mais de meio século depois, eles finalmente receberam um pedido de desculpas e discutiram uma forma de reparação com o homem que cometeu o assassinato.

Em duas reuniões recentes, a família de Edward David White, que, aos 18 anos, desarmado e sem ficha criminal, foi baleado e deixado para morrer na rua, encontrou-se pessoalmente pela primeira vez com seu assassino, que na época também era adolescente e hoje é executivo da Nike.

Ele é Larry Miller, que se declarou culpado de assassinato aos 16 anos, quando era membro de uma gangue, dizendo que estava bêbado e queria matar a primeira pessoa que visse naquela noite. Ele cumpriu quatro anos e meio de prisão por esse crime e mais cinco anos por uma série de assaltos à mão armada antes de reabilitar sua vida e construir uma carreira próspera como executivo de esportes e marketing.

Miller, agora com 72 anos, é presidente da marca Michael Jordan na Nike e ex-presidente do Portland Trail Blazers. Ele manteve seu passado criminoso escondido por décadas, até que escreveu um livro com sua filha, publicado na terça-feira, chamado Jump: My Secret Journey From the Streets to the Boardroom.

O livro se destina a mostrar como a redenção é possível quando os agentes penitenciários estão comprometidos com mais do que entulhar presos. Mas, embora escrever o livro tenha trazido cura para Miller, a obra reabriu feridas para a família White.

Miller não citou o nome de White no livro, nem informou à família que o livro estava sendo escrito e seria publicado. Por acaso, um membro da família leu um artigo sobre o assassinato e o livro na revista Sports Illustrated em outubro - uma reportagem em que aparece o nome de White. Seus parentes expressaram a sensação de terem sido pegos de surpresa ao The New York Times, que contou a história de White em novembro.

Em 17 de dezembro, Miller se encontrou com a irmã, o filho e a filha de White em um escritório de advocacia no distrito de Center City, na Filadélfia. O encontro, estimulado pela matéria do Times, foi descrito como emocionante pelos participantes. Mack, que tem 84 anos, contou que disse a Miller que o perdoava pelo assassinato, pois, “se eu não o perdoasse, Deus não me perdoaria”.

Ela disse que leu para Miller uma carta sobre seu irmão mais novo, dizendo a ele que White tinha uma irmã gêmea, um filho pequeno e um bebê a caminho. Ela contou que ele trabalhava em uma lanchonete e frequentava o treinamento de um programa do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Que ele tinha “suingue”, usava um chapéu fedora e tinha amor pelos Temptations.

Miller ficou se desculpando, disse ela, e lágrimas brotaram de seus olhos algumas vezes. No final do encontro, Mack contou em uma entrevista no domingo, Miller perguntou se ele poderia abraçá-la e ela disse que sim. Mas também falou: “Se eu fosse trinta anos mais jovem, estaria do outro lado da mesa com você”.

Ela não compareceu ao segundo encontro. “Não preciso mais vê-lo”, disse ela sobre Miller. Em uma entrevista na segunda-feira, Miller se recusou a descrever a reunião em detalhes, dizendo que queria deixar a família compartilhar sua perspectiva primeiro. Mas ele disse que foi emocionante e que esperava que a família de White sentisse seu “remorso e tristeza pelo que aconteceu”.

Quanto a Mack dizer que, se fosse mais jovem, teria ido atrás dele, “foi um comentário apropriado, no meu modo de entender”, disse Miller. Um segundo encontro na semana passada incluiu discussões preliminares sobre Miller estabelecer uma fundação de bolsas de estudo em nome de White, com financiamento perpétuo, que ajudaria seus descendentes e talvez outras pessoas a frequentar uma faculdade ou escola técnica, de acordo com a família e seu advogado, Ronald Marrero.

Essa fundação de bolsas ofereceria oportunidades para os membros da família e demonstraria que White “não morreu em vão”, disse Arline, sua filha, acrescentando que as palavras de Miller precisam vir acompanhadas por ações. “Vou cobrá-lo todas as vezes”, disse ela, para garantir “que esse legado para meu pai se concretize”.

Miller disse que os detalhes não foram resolvidos, mas que “acho que concordamos que queríamos fazer algo que permita que seu nome viva e algo que também seja benéfico e positivo para outras pessoas que vêm de nossa comunidade”.

Na reunião de dezembro, Adams, 56 anos, filho de White, também disse a Miller que o perdoava, disseram familiares. Ele falou sobre o número 21 ser importante na vida da família, pois é a data de vários aniversários, incluindo o dele e do pai, e também o número usado nas camisas esportivas em homenagem ao pai. Ele falou do choque e da dor de só recentemente saber dos detalhes do assassinato de seu pai e de ter de sofrer pela primeira vez por uma morte que aconteceu quando ele era criança. Ele também falou que passou a vida inteira ouvindo que parecia o fantasma de seu pai.

Arline, de 55 anos, também leu uma carta para Miller, que ela repetiu em uma entrevista. “Não é justo”, ela disse a ele, o fato de que “não cheguei a conhecer meu pai, nunca o vi sorrir, nem ouvi sua voz”. O pai não a acompanhou no dia de seu casamento nem conheceu seus netos. Sua mãe planejava se casar com White, disse Arline, mas ficou com dois filhos pequenos, lutando para sobreviver. Só agora ela está conhecendo os detalhes dolorosos sobre a morte do pai, ela disse a Miller: “É como se o tivéssemos perdido duas vezes na mesma vida”.

Observando que ele e White moravam a apenas alguns quarteirões de distância no oeste da Filadélfia, Miller disse: “Para ser honesto, as coisas que eles compartilharam sobre White, você sabe, quanto mais eu penso nisso, mais acho que ele é um cara de quem eu teria gostado se tivesse conhecido”.

Em uma entrevista, Arline disse que, como o nome de seu pai não foi mencionado no livro, “era como se ele não fosse ninguém”. E porque Miller não informou a família de White que o livro e o artigo da Sports Illustrated seriam publicados, ela disse: “Ele só começou a pensar em nós muito depois”.

Miller disse que sempre planejou entrar em contato com a família White e até contratou um investigador particular para procurá-los. “Eu ficava nervoso com isso, ficava ansioso”, disse ele.

Se a escrita do livro não trouxer mais nenhum fruto, Miller disse que já valeu a pena conhecer a família White. Ele caracterizou o encontro como “o fechamento de um círculo”, dizendo que ao longo dos anos ele trabalhou para se perdoar e que acreditava ter feito o bem para sua comunidade e que Deus o havia perdoado. “E agora, com a possibilidade de a família do Sr. White também me perdoar, acho que isso completa o círculo para mim”, disse Miller.

Além de sua própria busca por perdão, Miller disse esperar que o livro mude a visão das pessoas sobre os ex-presidiários e que seja uma influência positiva sobre as pessoas que estão na prisão ou pensando em cometer crimes. Arline disse que estava trabalhando no processo de cura, mas ainda não “perdoa 100%”. Mas ela quer chegar a esse ponto, porque “não posso viver com dureza e ódio, não vai fazer bem para mim nem para meu espírito.”

Miller e a família White não falaram muito sobre a possibilidade de o nome de Edward David White ser incluído em futuras edições do livro, mas Miller disse estar aberto a essa discussão. No final, a família de White disse que não considerava Miller inimigo nem amigo, mas um homem que foi perdoado e que precisa fazer as pazes consigo mesmo. “Você pode pedir desculpas inúmeras vezes, mas, no fim das contas, precisa estar bem consigo mesmo”, disse Arline. “Ele tem que fazer as pazes por ter tirado a vida de um homem”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU