Executivo trocou a política pelo basquete

Seguir os passos do pai foi um caminho natural. Primeiro no futebol, com uma passagem como presidente do CSA, entre 1999 e 2001. Depois, no campo político. Em 2002, na mesma eleição em que Collor foi derrotado na disputa pelo governo de Alagoas, Arnon recebeu 51.039 votos pelo PRTB, mas não conseguiu se eleger deputado federal porque o partido não conseguiu o coeficiente mínimo (110 mil votos). A vida política, então, acabou para ele. E surgiu o basquete. Em 2010, Arnon, depois de ter trabalhado em bancos de investimentos e atuado nas áreas de mídia e de telecomunicações e na indústria de tecnologia - no Brasil e nos Estados Unidos, onde morou por quase dez anos -, entrou em contato com executivos da NBA após ver uma reportagem que dizia que a liga queria um profissional para trabalhar no País.

Após uma troca de e-mails e entrevistas, ele foi indicado por Philippe Moggio, vice-presidente da NBA na América Latina, e teve o nome aprovado, iniciando o trabalho em setembro de 2012.