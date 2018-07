Expectativa de ondas acima dos 25 metros em Nazaré mobiliza brasileiros

A cidade de Nazaré, no litoral português, deve receber uma das maiores ondulações dos últimos anos nesta terça-feira, quando as ondas podem superar a barreira dos 25 metros na praia do Norte. A expectativa é grande e alguns surfistas brasileiros, como Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Maya Gabeira, devem entrar no mar.

"Esse swell é a cereja no bolo da temporada que está se encerrando. Ele pode decidir os destaques na premiação do XXL, para os melhores nas ondas grandes, que será realizada no dia 29 de abril, na Califórnia. É uma ondulação gigante que está chegando em Nazaré e eu estou surpreso, pois nunca vi uma previsão como essa", comenta Carlos Burle, o mais famoso surfista de ondas grandes do País.

Ele está no Havaí e optou por não ir para Portugal, mas dois de seus parceiros estarão lá tentando surfar as ondas gigantes. "O Lucas Chumbo está sendo a grande revelação da nova geração no surfe de ondas grandes esse ano, tenho trabalhado com ele. Está lá com Pedro Scooby. De longe estou ajudando os dois a fazerem esse projeto, orientando eles, estou botando muita fé nessa dupla", diz.

Lucas Chumbo vem de uma família de surfistas. Seu irmão já ganhou títulos carioca e brasileiro, e seu pai, o Chumbão de Saquarema, também é bom em cima da prancha e ensinou o rapaz a tomar gosto pelas ondas grandes. Nas temporadas, o atleta costuma passar um bom período no Havaí e já chegou a se manter trabalhando em food truck para se manter na meca das ondas.

Com o apoio de Carlos Burle, Chumbo passou a ser treinado pelo experiente surfista, que já pegou uma onda que tinha entre 32 metros e 35 metros, segundo Miguel Moreira, professor da faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, que fez um estudo científico para detectar o tamanho da onda. Apesar disso, oficialmente o recorde não foi reconhecido e até hoje a marca que está no Guinness Book pertence a Garrett McNamara, com 23,77 metros, em Nazaré.

À distância, Burle estará em contato direto com Miguel Pratas, incumbido de verificar as condições climáticas para Chumbo e Scooby. "Essa ondulação será muito grande e, pelo que os gráficos estão mostrando, será a maior da temporada. Terá um pouco de influência de um ventinho maral, mas não deve atrapalhar as ondas a serem surfadas", explica Burle, que está passando o bastão para os amigos.

Uma grande tempestade no Atlântico Norte movimentou as boias de medição e mostrou que ondas gigantes vão chegar em Nazaré. Por causa de sua formação peculiar, com um cânion submarino que concentra a energia das ondas perto da costa, a praia do Norte tem se tornado cada vez mais famosa. Já virou cartão-postal em Portugal e vai levar centenas de pessoas ao topo do penhasco, onde fica uma igreja, para observar os surfistas em ação.

Essa onda de Nazaré vem ganhando importância e já entrou, inclusive, no calendário de ondas grandes da WSL (Liga Mundial de Surfe). "Além do Chumbo e Scooby, que tem experiência naquela onda, estará lá a Maya Gabeira, o Sebastian Steudtner e o Jamie Mitchell. Tem uma galera boa indo e a ansiedade é grande", concluiu Burle.